Belgijski nogometaš Radja Nainggolan trenutno je član talijanskog prvoligaša Cagliarija, u kojemu je na posudbi iz Intera do kraja aktualne sezone.

Nainggolan je jedan od igrača koje sadašnji trener Intera Antonio Conte ne favorizira.

Čim je Conte preuzeo Nerazzure u ljeto 2019. godine, dva dotadašnja prvotimca, Nainggolan i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić poslanu su na posudbu.

#Inter loanee Radja Nainggolan said coach Antonio Conte ‘gave me eight minutes and pointed me out as the responsible for everything’. https://t.co/kR92QfurMn#FCIM #Cagliari #ASRoma #SerieA #Coronavirus #COVID19 #SerieATIM #Calcio pic.twitter.com/y9mLIIRNsv

— footballitalia (@footballitalia) January 5, 2021