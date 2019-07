ŠTO ĆE BITI S HRVATOM? Sprema se transfer koji bi mogao izazvati lančanu reakciju, a tiče se i Mandžukića

Danima traje rasprava gdje će bivši Vatreni nastaviti karijeru

U ljeto 2016. godine stigao je u Juventus kao najskuplje pojačanje u povijesti. Samo dvije godine kasnije Gonzalo Higuain doživio je težak udarac. Prvak je u svoje redove doveo Cristiana Ronalda, a on je završio na posudbi u Milanu, da bi već u siječnju napustio San Siro i prešao u Chelsea.

Kraj priče?

Činilo se da će dolaskom Maurizija Sarrija Argentinac dobiti priliku u Juventusu, no na koncu bi ipak moga braniti boje nekog drugog kluba. A taj je Roma. Corriere dello Sport navodi da Giallorossi pripremaju ponudu za njega. Ona iznosi devet milijuna eura za jednogodišnju uz opciju otkupa za 27 milijuna. Problem im, pak, predstavlja igračeva plaća od devet milijuna eura.

Dođe li ipak do ovog posla to bi značilo definitivan odlazak Edina Džeke iz Rome, najvjerojatnije u Inter. Također, prema ovom scenariju Mario Mandžukić bi mogao ostati u Juventusu. Od odlaska Allegrija i dolaska Sarrija najviše se spekuliralo s njegovim imenom. Dođe li do rastanka Higuaina i Stare dame pitanje bivšeg Vatrenog napokon bi bilo gotovo.