Hrvatsko prvenstvo nastavlja se početkom lipnja

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, prokomentirao je nastavak nogometnog prvenstva te jE pojasnio što će se dogoditi ako netko od igrača bude pozitivan na koronavirus.

“Fizička distanca ključna je mjera u ovoj borbi koju vodimo i time na najbolji način zaustavljamo širenje. Zbog toga još ne možemo donijeti mjeru da gledatelji mogu prisustvovati utakmicama. Idemo korak po korak, jer ispunjene tribine na nogometnim utakmicama po nama su pri samom vrhu rizika u ovom trenutku. Kada bi neki nogometaš bio pozitivan svi njegovi bliski kontakti, u zadnjih 48 sati, trebali bi ići u samoizolaciju. To bi, prevedeno značilo, da taj klub vjerojatno više ne bi mogao sudjelovati u natjecanju”, rekao je Capak za HNTV pa je progovorio o isplativosti testova na koronavirus.

“Jedan test vrijedi od 24 do 48 sati nakon čega osoba može postati zarazna. No, ne podržavamo široko korištenje tih testova jer je pitanje pouzdanosti ali i troška s obzirom na to da samo jedan takav test košta 1500 kuna. Tko si može priuštiti neka se slobodno testira, međutim pridržavanjem mjera distanciranja koje smo preporučili može se osigurati prilično visoka stopa sigurnosti”, kazao je pa se osvrnuo an nedavne izjave trenera Varaždina Samira Toplaka, koji se zapitao zašto na tribinama ne može biti 1000 ljudi kad ih već u malim crkvama može biti 200.

“Misa je statički događaj gdje nema kontakta među ljudima osim na pričesti, za koju smo točno propisali epidemiološke mjere. Crkve su i visoke prozračne građevine, a na kazališnim i kino predstavama, pa i na utakmicama ima puno više interakcije. Ne kažem da ne postoje epidemiološke mjere koje bismo mogli propisati da ima gledatelja na stadionima, ali to je zasad ipak visoko rizično. Svi bi htjeli odmah sve, ali idemo u fazama”, poručio je.

“Nogomet kao sport nije rizičan. Potvrdile su to i analize iz Njemačke, Danske i Engleske. Bliski kontakt tijekom utakmice ne traje dugo i oni nisu česti. No, postaje rizičan u svlačionicama i zatvorenim prostorima gdje ima veliki broj osoba”, naglasio je pak dr. Zoran Bahtijarević.

