ŠTO BUDUĆNOST DONOSI MOURINHU? Spominju se tri scenarija, ali niti jedan se u ovom trenutku ne čini realnim

Portugalac će sve teže biti u stanju pronaći angažman u nekom od velikana.

Više od desetljeća Jose Mourinho glasio je kao jedan od najboljih trenera. Međutim, njegova reputacija počela je kopniti pogotovo otkako s Manchester Unitedom nije napravio iskorak te je na koncu dobio otkaz.

Stoga se mnogi s pravom pitaju koji će mu biti idući korak. Nogometni stil koji je obilježio njegovu karijeru postao je odbojan pogotovo nakon što je napadački orijentiranu momčad poput Uniteda pretvorio u sve ono što navijači nisu mogli niti zamisliti kada je dovodio igrače poput Pogbe, Ibrahimovića ili Sancheza.

Trenutačno se po raznim forumima i medijima nagađa gdje bi mogao nastaviti karijeru. Real Madrid, Inter i portugalska reprezentacija najčešće se spominju.

Zašto ne u Madrid?

Novinar španjolske Marce Joel del Rio u svom je komentaru stao u obranu Portugalca te je kritičarima postavio pitanje zašto se on ne bi mogao vratiti na Santiago Bernabeu. Iako je svjestan da bi navijači pokopali takvu odluku kuba jer su svjesni da s njim dolaze podjele u svlačionici, što je i bio slučaj u Madridu, iznio je nekoliko argumenta za njegov angažman.

Podsjetio je da je upravo pod Mourinhom krenuo povratak Reala na veliku scenu. On je prekinuo dominaciju Pepove Barcelone te im je donio prvi naslov nakon četiri godine.

Isto tako nakon što šest godina nisu mogli dalje od osmine finala Lige prvaka s Mourinhom su u tri navrata zaredom stigli do polufinala. Prvi put su ispali od barcelone nakon što je Pepe isključen u 61. minuti, drugi put su ispali od Bayerna nakon penala, dok h je treći put s četiri gola uništio Leandowski, tada napadač Borussije Dortmund.

Što se tiče pak Intera tamo je došao do povijesnog uspjeha kada im je 2010. donio trostruku krunu. Aktualni trener Luiciano Spalletti za sada neuspijeva ozbiljnije ugroziti Juventus, a Inter je ispao i iz Lige prvaka pa je vrlo izgledno da neće iduću sezonu dočekati u redovima velikana.

Klupa Portugala pak trenutno je zauzeta. Fernando Santosa potpisao je ugovor do ljeta 2020., no eventualno posrtanje na putu prema Europskom prvenstvu mogao bi mu uzdrmati poziciju, no takav razvoj događaja malo je izgledan.