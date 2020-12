Mediji u Engleskoj javljaju da će najprestižnije europsko klupsko natjecanje, Liga prvaka, za četiri godine (2024.) doživjeti velike promjene.

Prema njihovim informacijama, UEFA će povući taj potez kako bi spriječila formiranje europske Superlige, natjecanja u kojem bi sudjelovali najjači i najbogatiji europski klubovi i koja bi praktički uništila Ligu prvaka.

Dosadašnja faza Lige prvaka po skupinama bit će ukinuta i formirat će se liga u kojoj će biti 36 momčadi, od kojih će šest biti iz engleske Premierlige. Svaki klub će odigrati 10 utakmica u ligi, a nakon toga će se osam prvoplasiranih plasirati izravno u osminu finala. Ekipe od 9. do 24. mjesta igrat će u doigravanju za plasman u četvrtfinale.

