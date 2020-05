STIŽE LI KRAJ PATNJAMA SRPSKE ZVIJEZDE U MADRIDU? Sve su glasnije priče da će Jović karijeru nastaviti kod Vatrenog u Italiji

Najskuplji srpski nogometaš svih vremena, za kojega je Real Madrid platio velikih 60 milijuna eura, Luka Jović, pregovara s talijanskim gigantom Milanom i uskoro bi mogao napustiti Madrid, objavio je novinar stručnjak Nicolò Schira koji radi za Transfermarkt, specijalizirani portal za nogometne transfere.

MILAN NUDI BOGATSVO ZA NAPADAČA: Dovedu li ga Zlatanova era na San Siru definitivno će biti gotova

Schira je objavio da je Jović glavna meta Milana u sljedećem prijelaznom roku, a u Rossonere će doći na dvogodišnju posudbu iz Kraljevskog kluba. No, problem Talijanima predstavlja njegova plaća od pet milijuna eura godišnje, što im je previše, i pokušavaju se dogovoriti sa srpskim napadačem oko njegovih primanja.

#Milan's first choice as a striker for the next season is Luka #Jovic, who could leave #RealMadrid in the next months. Rossoneri are working for 2-years loan with option to buy. His salary (€5M a year + bonuses) is however considered expensive. Talks ongoing. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 21, 2020