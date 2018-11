STISNITE PLAY I UŽIVAJTE: Kad vidite što Realov fan radi s loptom ostat ćete bez teksta

Madriđani su objavili video freestyle senzacije.

Na službenom Youtube kanalu Real Madrida objavljen je video u kojem njihov fan Jed Hockin pokazuje zapanjujuće vještine s nogometnom loptom. Riječ je o mladiću iz Australije, koji je zbog svojih poteza postao globalna senzacija početkom godine kad je Real, baš kao i ove srijede, podijelio njegov video.

Ostavrila mu se želja

“Ne mogu vam objasniti kako sam se osjećao kada su objavili moj video. Planirao sam snimiti video u njihovom dresu u nadi da će ga objaviti. Kada su to napravili osjećao sam se nevjerojatno. Radim ono što volim i teško je povjerovati da toliko ljudi to gleda i uživa. To je dokaz da ništa nije nemoguće ako posjedujete strast”, poručio je.