Bivši hrvatski reprezentativac i izbornik Igor Štimac dva puta je u karijeri igrao protiv Diega Maradone. Upravo je to iskustvo sada podijelio na službenim stranicama Indijskog nogometnog saveza. Kao što je poznato Štimac je trenutačno izbornik te zemlje.

“Diego Maradona – ‘nogometni kralj’, legenda. Kako nekoga poput njega opisati s jednom riječju ili pridjevom. Nakon što sam toliko puta igrao u dresu reprezentacije i u toliko klubova tijekom karijere, još uvijek sam u strahu od ovog maestra. Njegov balans i ubrzanje bile su stvari kojih se plašio svaki branič. Niste ga mogli srušiti dok je trčao s loptom. Njegova dodavanja bez gledanja bila su zastrašujuća. Kad smo igrali prijateljsku utakmicu u Zagrebu duboko se vraćao po loptu i onda je savršeno slao duge lopte prema Batistuti i Caniggi. Bio je posvuda na travnjaku. Bio mi je pravi izazov čuvati ga, ali srećom odigrali smo bez golova pred 38 tisuća vatrenih hrvatskih navijača. Diegova izvedba bila je jako, jako posebna te večeri i imali smo sreće što smo s njim dijelili travnjak”, napisao je Štimac.

Podsjetio je i da je još jednom ima priliku igrati s njim. Bilo je tu o Španjolskoj kada je Maradona igrao za Sevillu, a on za Cadiz.

“Tijekom sezone 1992.-1993. imao sam još jednu priliku igrati protiv njega. Bio je najveća zvijezda Seville u kojoj su tada bili Davor Šuker i Diego Simeone. Bio je glavni igrač te momčad. Hoće li Sevilla igrati dobro ili ne ovisilo je o tome kako će on igrati. Bilo nam je teško braniti se protiv njega i Šukera. Nesretna je okolnost bila da smo da smo se Diego i ja sudarili na terenu pa je morao na poluvremenu izaći. Utakmice je završila bez pobjednika i travnjak smo napustili s važnim bodom. Moram naglasiti kako sam imao sreće jer mi nije zabio gol niti u jednom od ta dva ogleda”, podsjetio je Štimac.

Rest in peace, my friend. 🙏🏻

You are one of the reasons why the world love the game we have played. We'll miss you.

My thoughts are with your family and close ones. Thank you, Diego 💔#Maradona #RipMaradona pic.twitter.com/sD6Uv5NOxy

— Igor Štimac (@stimac_igor) November 25, 2020