STIGLE NOVE VIJESTI O DALIĆEVOM ADUTU: Vatrenom stradali ligamenti koljena, čeka ga pauza

Utakmica s Meksikom, koliko je bila dobra za Vatrene i izbornika Zlatka Dalića toliko je bila i loša zbog ozljeda Milana Badelja.

Kod Badelja je riječ o ozljedi koljena, ne mogu reći ništa više. Koliko je teška znat će se tek nakon njegova povratku u Fiorentinu gdje će obaviti pregled magnetskom rezonancom, u četvrtak ili petak. Tako sam se dogovorio s liječnikom Fiorentine jer mi idemo na put i nismo imali vremena da u Dallasu ode na magnet, kazao je prije povratka iz Dallasa doktor Zorana Bahtijarević, liječnik reprezentacije Hrvatske. U međuvremenu oglasili su se iz kluba čije boje brani Milan Badelj.

“Fiorentina obavještava da je Milan Badelj za vrijeme utakmice Hrvatske i Meksika doživio leziju medijalnog kolateralnog ligamenta desnog koljena. Po jačini je to između prvog (istegnuće) i drugog stupnja (napuknuće). Nogometaš je već započeo odgovarajuću terapiju i njegovo će stanje biti ponovno procijenjeno tijekom sljedećih nekoliko dana”.



Oporavak od istegnuća traje od dva do četiri tjedna dok od djelomične rupture on može potrajati dva do tri mjeseca.

“Kad je ovakva ozljeda u pitanju onda igrač u pravilu pauzira između dva do tri tjedna, tako da Badelj ne bi trebao duže izbivati duže od toga”, rekao je za 24 sata Dinamov liječnik Ivica Smodek.