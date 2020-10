STIGLA VIJEST KOJU SU SVI NAVIJAČA MILANA ČEKALI: Talijani otkrili kakvo je stanje s Rebićem i hoće li igrati protiv Intera

Nakon reprezentativne stanke ovog vikenda čeka nas nogometna poslastica u Serie A. Naime, Inter je domaćin gradskom rivalu Milanu u četvrtom kolu talijanskog prvenstva.

Međutim ovaj put, barem što se Rossonera tiče, neće biti u znaku Hrvata. I dok će Marcelo Brozović i Ivan Perišić konkurirati za sastav Nerazzurra, Ante Rebić sigurno će propustiti susret.

#ACMilan must reportedly cope without Ante Rebic against Inter this weekend, as the forward won’t recover in time from an elbow injury. #SerieA #FCIM #InterMilan #DerbydellaMadonninahttps://t.co/1kDdj9YkH1 pic.twitter.com/d9ikj5kr04

— footballitalia (@footballitalia) October 15, 2020