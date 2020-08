Susret bi se mogao igrati pred publikom

Hrvatska nogometna reprezentacija bit će 17. studenog u klopu Lige nacija domaćin aktualnom europskom prvaku Portugalu. Kako doznaju 24 sata, HNS je navodno odlučio kako će se susret odigrati na splitskom Poljudu.

Ono što je dobra vijest je to da bi se ovaj susret, za razliku od rujanskih utakmica reprezentacije, mogao odigrati u prisutnosti publike. Uefa je u utorak potvrdila da će se susret europskog Superkupa 24. rujna u Budimpešti igrati uz prisutnost navijača. Odnosno uz 30 postotnu popunjenost kapaciteta stadiona.

To znači da bi hrvatska na Poljudu protiv Portugala mogla igrati pred oko deset tisuća navijača. Ostane li takvo pravilo na snazi što ovisi o epidemiološkoj situaciji.

Još se jedno pitanje ostavlja uoči ovog susreta, a to je hoće li se Cristiano Ronaldo pojaviti u Hrvatskoj.U prošlom izdanju Lige nacija propustio je sve utakmice do same završnice turnira kojeg je na koncu osvojio.