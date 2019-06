STIGLA PRVA REAKCIJA S MAKSIMIRA: Pogledajte što je Nenad Bjelica rekao nakon ždrijeba i vjerojatnom obračunu sa starim znancem

Bivši trener Osijeka sada je na klupu Šerifa, koji glasi kao favorit u susretu s Gruzijcima

Hrvatski prvak Dinamo u drugom pretkolu Lige prvaka čeka boljega iz dvoboja moldavskog prvaka Šerifa iz Tiraspola i gruzijskog Saburtaloa, odlučio je ždrijeb u sjedištu UEFE u Nyonu.

U prvoj utakmici 23.ili 24. srpnja Dinamo će biti gost, a uzvrat je 30. ili 31. srpnja na Maksimiru.

“Nadam se da ćemo i u novoj sezoni barem izjednačiti uspjehe iz prošle godine. Cilj svih nas je što više putovanja i europskih utakmica. Već kada smo saznali imena deset mogućih klubova rekao sam da su to momčadi uglavnom iste kvalitete, nema tu neke prevelike razlike. Ukoliko to bude Šerif to je protivnik koji nas jako dobro poznaje, s trenerom Zekićem. Ali, ne poznajem toliko momčad Šerifa kao i onu iz Tbilisija. Nismo ranije radili nikakve analize još, ali to je ispred nas. Vidjet ćemo u kakvoj su fazi natjecanja i u kakvoj su formi”, rekao je Bjelica.