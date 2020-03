incident na kojem je pretučen Bashir dogodio se uoči meča za naslov prvakinje prema WBO i WBC standardima između Habazin i Shields

Hrvatska boksačica Ivana Habazin stigla je krajem prošle godine u američki Flint. Petog listopada čekala ju je borba protiv svjetske prvakinje Claresse Shields. No, dan prije došlo je do incidenta na vaganju. Claressin brat Arts Mack, s leđa je nakon službenog vaganja napao Ivaninog trenera Jamesa Ali Bashira. On se od udarca srušio na pod i zaradio teške ozljede glave zbog kojih je morao na nekoliko operacija. Hrvatska boksačica bila je toliko šokirana da je otkazala borbu.

Mack se prije nekoliko dana pojavio na sudu gdje je priznao napad na Bashira, ali ga je protom optužio za rasističke uvrede i da je u nekoliko navrata čuo da mu govori ‘nigger’ te se uplašio za sigurnost svoje sestre. No, sud ga je osudio na godinu dana zatvora, ali su mu pritom uračunali vrijeme provedeno u pritvoru gdje je boravio 158 dana.

“Ovo je bila loša stvar za grad, loša za njegovu sestru i zasigurno loša za sve ostale koji su bili involvirani. Nadam se da ćemo ovime zaključiti tu stvar”, rekao je Mackov odvjetnik Frank Manley.

Mack je dobro prošao jer mu je prijetila desetogodišnja kazna. O presudi se očitovala i Ivana Habazin.

“Kako je moguće da je čovjek koji je skoro koštao mog trenera života za ovaj zločin dobio tako malu kaznu. Kao građanka Hrvatske mislila sam da u Americi postoji pravda. Sada sam shvatila da je američki pravni sustav šala. Neka se srame oni koji su dopustili da se odvo dogodi”, rekla je Habazin za The Flint Journal.

Hrvatska boksačica na kraju je početkom ove godine ušla u ring sa Shields, ali je izgubila borbu, trenutačno se nalazi na olimpijskom turniru u Londonu gdje je u nedjelju navečer u somini finala čeka borba s Francuskinjom Emiliom Sonvico.