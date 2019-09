STIGLA POTVRDA I OD SVJETSKE ANTIDOPINŠKE AGENCIJE: ‘Nemojte misliti da je Francuska osvojila SP zbog žvakaćih’

Neki hrvatski portali naveli su ranije u ponedjeljak kako se istraga provodi nad Francuskom i PSG-om

Nisam upoznat s ovime što spominjete. U svakom slučaju, kofein nije na listi zabranjenih supstanci i metoda. On ostaje na našem programu nadgledanja, no trenutno nije zabranjen. Odgovor je to glasnogovornika Svjetske andidopinške agencija (WADA) Jamesa Fitzgeralda na pitanje je li pokrenuta istraga protiv PSG-a i svjetskih prvaka zbog konzumacije kofeinske žvakaće, pišu Sportske novosti.

U skladu je to s onime što je prije dva dana rekao glasnogovornik francuske reprezentacije Raphael Raymond u razgovoru za Hinu.

‘To je ludost’

“Pa to je ludost. Mislio sam da se netko šali kada su mi kolege proslijedile vaš upit”, poručio je.

Neki hrvatski portali naveli su ranije u ponedjeljak kako se istraga provodi nad Francuskom i francuskim nogometnim klubom PSG-om. WADA i PSG do objave ove vijesti nisu odgovorili na upit.

Španjolske novine El Mundo izvijestile su prošli utorak kako nogometaši PSG-a, protiv kojih je u srijedu igrao Real Madrid, koriste žvakaće gume bez šećera, s kofeinom i vitaminom B. Navele su kako svaka žvakaća guma sadrži 50 mg kofeina te da se taj “eneretski šut” apsorbira u pet minuta za razliku od kave ili običnog energetskog napitka za čiju je apsorpciju potrebno pola sata.

Nije doping

“Taj stimulans aktivira nervni sustav i smanjuje osjećaj umora. To nije doping ali je pod prismotrom WADA-e”, izvijestio je El Mundo dodavši da je reprezentacija Francuske nosila 120 paketa takvih žvakaćih guma na Svjetsko prvenstvo u Rusiju.

Francuska je osvojila Svjetsko prvenstvo pobijedivši u finalu Hrvatsku sa 4-2 u srpnju 2018. godine.

“Nemojte misliti da je Francuska osvojila Svjetsko prvenstvo zbog žvakaćih guma. Liječnik njihove reprezentacije Franck le Gall se pokazao skeptičnim: ‘Rezerviran sam prema njihovoj efikasnosti. Stavljamo ih na raspolaganje igračima na stol u sredini svlačionice, poput datulja i lješnjaka. Ni manje ni više'”, naveo je El Mundo.

U srijedu je francuski prvak PSG pobijedio Real Madrid sa 3-0. Španjolski mediji više nisu spominjali žvakaće gume koje su, prema El Mundu, osmišljenje u SAD-u.

“Vojne studije pokazale su kako je žvakanje žvakaćih guma s kofeinom efikasno za snajperiste kako bi zadržali visok stupanj koncentracije”, navele su te novine sa sjedištem u Madridu.