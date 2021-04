Hrvatska nogometna U-21 reprezentacija prvi put u povijesti plasirala se u četvrtifinale Europskog prvenstva premda je u susretu posljednjeg kola D skupine izgubila od Engleske sa 1-2.

Pogodak odluke koji je Hrvatsku prvi put odveo u drugi krug nakon tri neuspjela pokušaja postigao je Domagoj Bradarić u prvoj minuti sudačke nadoknade. Golove za Englesku zabili su Eberechi Eze iz kaznenog udarca u 12. minuti, te Curtis Jones u 74. minuti.

“Gordi Albion” je još dva puta gađao okvir gola, u 9. minuti Jones, a u 63. minuti Dwight McNeil. Drugi krug EP-a održat će se u svibnju i lipnju, a momčad Igora Bišćana u četvrtfinalu će igrati protiv Španjolske. Susret je na rasporedu 31. svibnja u Mariboru, dok će Portugal u četvrtfinalu igrati protiv Italije.

Dan nakon utakmice HNS je pustio je snimku slavlja iz svlačionice.

🥳 A reason to celebrate? @UEFAUnder21 quarterfinalists for the first time in history!

🎥 Take a look inside a really, really happy #Croatia dressing room!

— HNS (@HNS_CFF) April 1, 2021