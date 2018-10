POJAVIO SE JOŠ JEDAN PRIJEDLOG ZA NACIONALNI STADION: ‘Lokacija je idealna, sve je čisto i zemljište je namijenjeno tome’

Poznati arhitekt rekao je nedavno koliko bi stadion mogao koštati.

Otkako je hrvatska nogometna reprezentacija osvojila drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Rusiji pojačala se priča o izgradnji nacionalnog stadiona. Do sada su dvije lokacije najčešće bile spominjane u medijima, a to su Velika Gorica i Blato. Međutim, sada se pojavila još jedna i to kod Zaprešića.

“Zaprešić ima u prostornom planu, između West Gatea, dakle stare zagorske magistrale i rijeke Krapine s jedne strane, te željezničke pruge s druge strane, prema Novim dvorima, sto hektara zemljišta koje je u prostornom planu upisano kao sport i rekreacija. Na njemu piše izrijekom da su moguća rješenja nogometni stadion, bazen”, kazao je za Sportske novosti gradonačelnik Zaprešića Željko Turk.

Što kaže struka

“Bilo koji potencijalni investitor u roku 24 sata može slagati dokumente za investiciju jer u GUP-u je to ucrtano. Vlasnik zemljišta je sto posto država. Sve je čisto”, dodao je.

Gostujući prije dva tjedna u HRT-ovoj emisiji “Romano Bolković – 1 na 1” ovakvu ideju dao je i arhitekt i urbanist Otto Barić.

“Nacionalni stadion ne mora nužno biti u Zagrebu. On bi mogao biti u Splitu, Osijeku ili Rijeci. Ali logika nalaže da on bude tu. Ja bih ga smjestio u Zaprešić. Tamo postoji oko 150 hektara za to. Radi se o idealnoj lokaciji, a postoji i državno zemljište i namjena tog zemljišta”, kazao je.

“Najveći problem je u tome što su dosadašnji prijedlozi zapravo prijedlozi interesnih skupina koje bi htjele negdje nešto napraviti. No nitko se nije sustavno time pozabavio”, poručio je tada Barić.

Rekao da bi Hrvatskoj trebao stadion od 40-45 tisuća gledatelja i da ne bi smio stajati više od 100 do 150 milijuna eura.