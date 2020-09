Kao što smo prije nekoliko dana najavili, hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta na Fifinoj ljestvici nakon nedavnih teških poraza od Potugala i Francuske u Ligi nacija. Vatreni su tako sada osma reprezentacija na svijetu, a preskočili su je Portugal i Španjolska.

Prve četiri pozicije nisu se mijenjale. Belgija je i dalje prva ispred Francuske, Brazila i Engleske. Prvih deset zatvaraju Portugal, Urugvaj, Španjolska, Hrvatska, Argentina i Kolumbija.

🚨 New #FIFARanking 🚨

🇧🇪 @BelRedDevils stay top 🔝

🇵🇹 @selecaoportugal into the top 5 🖐️

🇷🇺 @TeamRussia the biggest climbers 📈

— FIFA.com (@FIFAcom) September 17, 2020