[VIDEO] STIGLA KAZNA ZA INCIDENT NA RUJEVICI: Eros Grezda doznao koliko će ga koštati šaketanje zvijezde Rijeke

Dva dana nakon što je stigla odluka o kaznama sucima HNS se očitovao i o tučnjavi nakon susreta

Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza danas je održala sjednicu na kojoj je, između ostalih, donijela odluku o kazni za igrača NK Osijek Erosa Grezdu, priopćio je HNS.

[VIDEO] IMAMO SNIMKU INCIDENTA NA RUJEVICI: Pogledajte kako Grezda udara Čolaka šakom u glavu

STIGLA PRESUDA ZA KAOS NA RUJEVICI: Dvojica sudaca žestoko kažnjena, HNS objavio koje im pogreške najviše zamjeraju

“Disciplinska komisija odlučila je Erosu Grezdi izreći kaznu zabrane igranja na četiri prvenstvene ili kup utakmice. Kazna mu je izrečena zbog toga što je nakon utakmice polufinala Hrvatskog kupa između Rijeke i Osijeka izvan igrališta u prostoru stadiona HNK Rijeka fizički napao igrača Rijeke Antonija Mirka Čolaka, čime je počinio prekršaj iz članka 57. Disciplinskog pravilnika HNS-a. Putem kluba, igraču je dostavljena ova odluka, čime ujedno počinje teći kazna”, poručili su iz Saveza.

Grezda je dobro prošao s obzirom na to do da je prema članku 57. Disciplinskog pravilnika za slične slkučajeve propisana puno žešća kazna.

“Zabranom igranja od dvije do šest utakmica, a u težim slučajevima, kada se utvrdi da je igrača ozlijedio ili ako se utvrdi da je igrač-napadač imao namjeru teže ozlijediti, bit će kažnjen zabranom igranja u trajanju od šest mjeseci do dvije godine, zabranom igranja od četiri do 12 utakmica ili u onim težim, radikalnijim slučajevima isključenjem iz nogometne organizacije”.

Rijeka je, podsjetimo, u nedjelju nakon velikog preokreta na Rujevici svladala Osijek rezultatom 3:2 i plasirala se u finale Hrvatskog kupa. Osijek je manje od pola sata prije kraja utakmice vodio sa 2-0 golovima Bočkaja (16, 48), no Rijeka je s igračem više na travnjaku i uz obilatu pomoć suca Pajača uspjela ostvariti preokret pogocima Murića (66), Čolaka (73-11m) i Yatekea (86).

Sam susret obilježilo je sporno suđenje Igora Pajača zbog čega su se nogometaši Osijeka i Rijeke većinu drugog poluvremena žestoko skuobljavali. Međutim, najgore se dogodio nakon utakmice kada je na parkingu stadiona Rujevice Grezda udario šakom u glavu Antonija Čolaka.