Stigla je vijest koju su čekali svi poklonici UFC-a. Veliki šef Dana White potvrdio je povratak prvaka lake kategorije Khabiba Nurmagomedova. Krajem godine, točnije 24. listopada ući će u oktogon s Justinom Gaethjeom, koji u svibnju osvojio pojas privremenog prvaka nakon što je slavio protiv Tonyja Fergusona.

On je tada taj pojas odbacio i rekao da ga privremeni ne zanima nego samo pravi, a on je već dulje vremena u vlasništvu nepobjedivog Dagestanca.

Dana White told CNN on Tuesday that the lightweight title unification bout between Khabib Nurmagomedov and Justin Gaethje will take place on Oct. 24, with no venue announced. pic.twitter.com/lFcsL1J9Tb

— ESPN MMA (@espnmma) July 28, 2020