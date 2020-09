Treći najbolji strijelac u povijesti kluba otišao je nakon šest godina

Urugvajski napadač Luis Suarez (33) potpisao je u petak dvogodišnji ugovor sa španjolskim nogometnim prvoligašem Atleticom iz Madrida u koji je stigao iz Barcelone. Suarez je u Atletico stigao bez odštete nakon što je s Barcelonom dogovorio raskid suradnje, no madridski sastav bi mogao platiti katalonskom i do šest milijuna eura ovisno o bonusima.

“Dolaskom Suareza, Atletico je dobio odličnog golgetera s bogatim iskustvom u Europi”, objavio je Atletico. Prodajom Suareza posebno je bio nezadovoljan Lionel Messi

“Zaslužio si oproštaj koji bi pristajao jednom od najvažnijih igrača u povijesti kluba. Nisi zaslužio da te potjeraju kao što su to napravili. Ali istina je da me to ne iznenađuje više“, napisao je Messi u emotivnoj oproštajnoj objavi na Instagramu.

“Bit će mi teško gledati te u drugom dresu i još teže igrati protiv tebe. Želim ti sve najbolje na tvom putu. Vidimo se uskoro, prijatelju,” poručio je Argentinac.

Dan nakon ovoga pred novinare je stao trener Ronald Koeman.

“Ispada da sam ja glavni negativac u ovom filmu. Kad sam ga nazvao pokazao poštovanje prema njemu kao osobi i igraču. Rekao sam mu da će teško dobivati prilike ako ostane, ali ako ostane da će biti dio momčadi. Prije nego što sam došao klub je već donio neke odluke i ja sam ih podržao”, rekao je Nizozemac.

“Nisam samo ja donio odluku. Normalno je da je Messi tužan jer je jedan od njegovih prijatelja napustio klub. Leo je primjer za sve na treninzima i utakmicama. Nikada nisam vidio da nije spreman za sezonu. Pokazao je veliku predanost i ne sumnjam u njega”, poručio je Koeman.

Suarez je igrao za Barcelonu od 2014. do 2020. godine, a prethodno je od 2007. do 2011. nosio dres Ajaxa, a od 2011. do 2014. Liverpoola.