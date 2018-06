STIGLA ANALIZA ODLUKE KOJA JE CAVSE KOŠTALA POBJEDE: ‘Ovo mi je najbolniji poraz u karijeri’

Odigrana je prva utakmice velikog NBA finala.

“Mislim da smo odigrali najbolju utakmicu u doigravanju i iz akcije u akciju smo si davali šansu za pobjedu. No, neke su nam akcije otete”, izjavio je LeBron James nakon poraza njegovog Clevelanda 124-114 u produžetku na gostovanju kod Golden Statea u prvoj utakmici finalne serije za naslov NBA prvaka.

KAKAV POČETAK NBA FINALA: Čudesni LeBron zabio 51 poen i prestigao Jordana, suci i najveća glupost u povijesti finala obilježile utakmicu

James je odigrao briljantnu utakmicu, postigao 51 koš i postao prvi košarkaš u povijesti koji je u finalnoj seriji ubacio 50 ili više koševa, a da je na kraju izgubio.

“Imaju čovjeka koji igra košarku na razini za koju nisam uvjeren da je ikada prije viđena, kad uzmete u obzir što sve radi”, pohvalio je Jamesa trener Golden Statea Steve Kerr koji je u igračkim danima dijelio svlačionicu s Michaelom Jordanom i jedan je od pozvanijih za ovakve kvalifikacije.

Trostruka prijetnja

“Samo pokušavam raditi ono što mislim da će pomoći našoj momčadi da pobijedi i pokušavam biti trostruka napadačka prijetnja svojim koševima, skokovima i asistiranjem suigračima”, izjavio je James koji je uz 51 koš imao po osam skokova i asistencija.

Otete akcije o kojima je govorio, zapravo je kritika upućena sucima, koji su u završnici utakmice donijeli nekoliko dvojbenih odluka. Jamesa je najviše zaboljela situacija 36 sekundi prije isteka osnovnog dijela utakmice, kad je pri vodstvu Clevelanda 104-102 inicijalno dosuđena osobna pogreška u napadu Kevina Duranta nad Jamesom, a nakon pregleda snimke preokrenuta u osobnu pogrešku kapetana Clevelanda.

“Nikada u životu nisam odigrao bolju obranu. Vidio sam što će napraviti, pročitao sam ga i postavio se, a pritom sam i pazio da ne budem u prostoru u kojem nema napadačkog faula. Vjerojatno nikada u karijeri nisam tako dobro pročitao akciju”, izjavio je James.

U kasnijoj analizi te odluke, pojašnjeno je da su suci imali mogućnost provjeriti je li igrač nad kojim je načinjena pogreška bio u prostoru u kojem nema faula u napadu, ali i da im se pri tome otvarala mogućnost za promjenu inicijalne odluke, ako su uočili da je bilo drugih nepravilnosti.

Sporna situacija

“Jamesovo tijelo je još uvijek bilo u pokretu kad se Durant dizao prema košu. Suci su to vidjeli i promijenili odluku”, izjavio je dopredsjednik NBA sektora za pregledavanje akcija i suđenje Joe Borgia.

Durant je pogodio oba slobodna bacanja za 104-104. Nakon toga je James lagano položio za novo vodstvo svoje momčadi, ali je i kapetan Golden Statea Stephen Curry na drugoj strani položio za 106-106 te pogodio i dodatno slobodno bacanje zbog osobne pogreške Kevina Lovea.

U posljednjoj akciji osnovnog dijela Klay Thompson je na nedopušten način zaustavio Georgea Hilla koji je pogodio prvo, ali promašio drugo slobodno bacanje pa je ostalo 107-107. Do isteka vremena je u tom trenutku ostalo 4.7 sekundi, a J. R. Smith je uzeo napadački skok. Međutim, umjesto da krene prema košu, otišao je od koša, kao da je Cleveland u tom trenutku imao vodstvo.

“Znao sam rezultat. Da nisam znao, da sam mislio da vodimo, samo bih zgrabio loptu i čekao da me fauliraju. Nisam krenuo na koš, jer je Durant bio ispred mene i nisam želio da me blokira. Želio sam da dođemo do vanjskog šuta, ali ponestalo nam je vremena”, objasnio je Smith svoju odluku.

Najbolniji poraz

Ovo je četvrta godina zaredom kako se Warriorsi i Cavaliersi bore za naslov prvaka. LeBronu Jamesu je ovo osmo uzastopno finale, a deveto u karijeri. Priznao je nakon utakmice da je ovo jedan od najbolnijih poraza u karijeri, ali i ponudio recept kako ga brzo zaboraviti i okrenuti se drugoj utakmici.

“Provedeš noć misleći o utakmici, o tome što si mogao učiniti bolje, o akcijama koje si mogao izvesti, a koje su mogle otići na tvoju stranu, ali i o onima koje nisu. I onda se ujutro probudiš ‘čiste glave’ i kreneš dalje.”

Druga utakmica finalne serije bit će ponovno odigrana u Oaklandu, a na rasporedu je u noći s nedjelje na ponedjeljak, u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu.

Cleveland je već pobijeđivao u Oracle Areni u protekle tri finalne serije. Kad su Warriorsi 2015. godine osvojili prvi naslov u ovoj eri, Cavsi su u drugoj utakmici slavili u produžetku, iako su već tada bili bez Kyrieja Irvinga koji se ozlijedio u produžetku prve utakmice te serije u kojoj je Golden State slavio sa 4-2.

Godinu poslije dogodio se čuveni preokret Clevelanda od 1-3 do trijumfa, kad su pobijedili u Oaklandu u petoj utakmici i smanjili zaostatak na 2-3, a potom slavili i u sedmom, odlučujućem dvoboju.

Cavaliersi su jedini put bez pobjede u Oracle Areni ostali u prošlogodišnjoj finalnoj seriji, kad su bili potpuno nadigrani i izgubili seriju u pet utakmica.