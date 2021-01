Susret je na rasporedu u 18 sati na San Siru

Trener Milana Stefano Pioli u petak je održao konferenciju za medije uoči utakmice s Atalantom u prvenstvu, na kojoj je govorio i o tome kakve planove ima s Marijem Mandžukićem.

“Mario se odmah dobro uklopio. Već je bio u Italiji i ima moderan, europski mentalitet. Nije bilo problema u pridruživanju grupi, sve je bilo puno pozitive. U dobrom je fizičkom stanju. Dugo nije igrao, ali pojavio se željan i odlučan”, rekao je Poli pa progovorio što planira s hrvatskim ofenzivcem:

“Postoje dvije mogućnosti; ili ga držim vani tri do četiri tjedna da ulovi ritam, ili to ubrzavam i stavljam ga na teren da tako pronađe ritam. Ja biram drugu opciju, on je dobro i spreman je da ga pozovem sutra.”

A što je rekao to je i napravio. naime, mario Mandžukić našao se na popisu igrača koji konkuriraju za subotnju utakmicu s Atalantom. Osim njega u momčad se vratio Ante Rebić, koji se oporavio od koronavirusa.

Pioli je, inače, rekao i da vjeruje da Mandžukić može igrati sa Zlatanom Ibrahimovićem.

“To mislim i vjerujem da će to biti mogućnost, ali Mario je tek stigao i mora pronaći svoj ritam. U mojoj viziji je da on i Zlatan igraju zajedno”, zaključio je.

Momčad za Atalantu: A Donnarumma, G Donnarumma, Tatarusanu; Calabria, Dalot, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Musacchio, Tomori; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge, Kessié, Krunić, Meite, Tonali; Colombo, Ibrahimović, Leao, Maldini, Mandžukić, Rebić.

The team called up for tonight's game against Atalanta. I wonder how Pioli is going to set up the defence in this game. Will Mandzukic get playing time? An exciting evening! pic.twitter.com/VegCUHbn3t — Dennis N (@DennisN) January 23, 2021

Man look at the improved squad depth & the options we now have! 🤩 — Stewart ❤️🖤 (@Stewie1899) January 23, 2021