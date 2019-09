STIGAO JE KOMENTAR KOJI JE ČEKALA CIJELA NACIJA: Joško Jeličić složio se s Dalićem, ovo je njegova poruka Hrvatskoj

View this post on Instagram

Najbolja Hrvatska pod Dalicem, sat i pol modernog nogometa. Vjerujmo nasim mladima, budimo strpljivi dok odrastaju uz prof. Luku, Broza, Vidu, Periju i Lovrena. Napokon imamo savrsenog centralnog napadaca, kojeg ova ekipa treba i mora imati. Bruno Petkovic je istinska nogometna vrijednost, bravo momcino. Cestitke nasem izborniku, stozeru, igracima i navijacima. #iznadsvih🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷