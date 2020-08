STEPHAN LICHSTEINTER ZAVRŠIO KARIJERU: Oprostio se legendarni Švicarac koji je igrao za Juventus, Arsenal i Lazio

Dugogodišnji švicarski nogometni reprezentativac Stephan Lichtsteiner objavio je kako je završio svoju karijeru u dobi od 36 godina.

Tijekom karijere Lichtsteiner je odigrao 108 utakmica za reprezentaciju Švicarske čime je stigao na treće mjesto svih vremena, više nastupa od njega ostvarili su samo Heinz Hermann (118) i Alain Geiger (112).

108 caps for his country 🇨🇭

Appeared at three World Cup finals 🌍

Seven-time champion of Italy 🇮🇹

A total of 17 major honours 🏆

Best wishes to Stephan Lichtsteiner, who retires after an amazing 19-year professional career 🙌 pic.twitter.com/fDUQTHcGxW

— Goal (@goal) August 12, 2020