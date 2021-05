Nogometaši Dynamo Dresdena u nedjelju su pobjedom protiv Turkgucu Munchena 4:0 osigurali povratak u 2. Bundesligu, a njihov uspjeh ostao je u sjeni velikih navijačkih nereda u kojima su se njihove pristalice sukobile s policijom.

Utakmica je zbog epidemiološke situacija odigrana bez gledatelja na tribinama, a veliki broj navijača Dynama sakupio se ispred stadiona. Bild javlja da su neredi počeli u 70. minuti utakmice kada su maskirani navijači napali policiju te pokušali probiti policijski kordon na ulasku u stadion.

Anhänger von Dynamo Dresden versuchen zum Stadion durch die Polizeiketten durchzurechnen. Polizei drängt die zurück. Es gibt nun Jagdszenen im großen Garten in #Dresden pic.twitter.com/njYeyxTrqP

Policija je uzvratila vodenim topom i suzavcem, a nakon svega je ozlijeđeno 11 policajaca i još nepoznati broj navijača.

Dynamo Dresden celebrating promotion this afternoon. Everyone having a lovely time.

[@FunkeSport] #sgd1953 #3liga pic.twitter.com/gQctx9xLmd

— Matt Ford (@matt_4d) May 16, 2021