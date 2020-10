STARA DAMA U MINUSU: Juventus objavio financijske podatke za prošlu sezonu; ‘To će trajati još mjesecima…’

Talijanski prvak Juventus zabilježio je prošle sezone, zaključno s 30. lipnja 2020. godine, gubitak od 89,7 milijuna eura, objavio je u četvrtak torinski velikan na svojoj skupštini.

Slavni klub s devet uzastopnih naslova prvaka Italije u 2019. godini je imao gubitak od 39,9 milijuna eura. Predsjednik kluba Andrea Agnelli predsjedao je redovitom generalnom skupštinom u Torinu putem videokonferencije.

