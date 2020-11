STARA DAMA JE POVELA U BUDIMPEŠTI NAKON SAMO SEDAM MINUTA: Ovako je španjolski golgeter ‘kaznio’ Dinamove krvnike

Nogometaši talijanskog prvaka Juventusa u srijedu u 3. kolu Lige prvaka igraju protiv mađarskog Ferencvaroša, kluba koji je izbacio zagrebački Dinamo u kvalifikacijama za plasman u to natjecanje.

Stara dama je u Budimpešti dobro otvorila utakmicu i povela već u sedmoj minuti golom Španjolca Alvara Morate koji je nakon izvrsnog ubacivanja Cuardada samo pospremio loptu u mrežu.

7' | ⚽️ | GOOOOOOOOOL! ANCORA AL-VA-RO!

Il nostro MVP di ottobre va ancora in gol! Azione sulla destra guidata da @Cuadrado, palla in mezzo, velo di @Cristiano e @AlvaroMorata è li. Pronto. Come sempre. ❤️#FerencvarosJuve [0-1] #JuveUCL pic.twitter.com/bvjFk9dW3F

