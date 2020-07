Nadzorni odbor Hajduka odbio je njegovu ostavku

Jedan od dioničara Hajduka, Dražen Klarić pitao je tijekom skupštine luba, sportskog direktora Ivana Kepčiju hoće li on i Mario Stanić ostati ako Marin Brbić ode s funkcije predsjednika.

HAJDUKOVCI OPISALI S ČIME SE MORAJU BORITI: ‘Mi roditeljima ponudimo 2 tisuće kuna, a u BiH im netko da 10 tisuća eura’

VATRENO NA SKUPŠTINI HAJDUKA: ‘Nije nam drago kada dođu takve spodobe u ložu, ali moramo u dati mjesta HNS-u’

“Gospodin Brbić je doveo Marija i mene u Hajduk. Drago nam je bilo čuti podršku NO-a. U situaciji u kojoj bi iz privatnih razloga Brbić otišao, to je nešto drugo, ali u slučaju da ne osjećamo podršku nas kao tima… No, osjetili smo je od Nadzornog odbora i kao tim želimo nastaviti dalje. Nadam se da će on ostati dio ovog broda i da ćemo nastaviti zajedno ploviti dalje”, kazao je Kepčija. Oglasio se potom i Stanić.

“U ovom trenutku ne znam, kao što nisam znao prije pola godine da ću biti dio ovog kluba. S obzirom na to da Skupština traje pet sati, pomalo se gubi fokus, ali kategorički tvrdim da bilo koja promjena unutar kluba nije dobra, a što će biti ako bude, to ne znam. Mislim i po pitanju strategije da bi je trebao pisati netko tko je tu minimalno tri godine. Ali da se vratim na upit, o tome ćemo razmišljati onog trenutka kad do toga dođe”, rekao je Stanić, javlja Dalmatinski portal.