STANIĆ BRANI TUDORA: ‘Pa Milan je u finalu Lige prvaka prokockao 3:0! Zašto nitko ne piše što je on napravio u dva mjeseca?’

Hajduk se trenutno nalazi na petom mjestu ljestvice Prve hrvatske nogometne lige

Sportski direktor Hajduka i jedna od najvažnijih osoba u splitskom klubu Mario Stanić za službenu klupsku stranicu progovorio je o posljednjim događajima u “Majstoru s Mora”, koji je u zadnja dva kola oba puta poražen, od Varaždina na Poljudu i u Zagrebu od Lokomotive.

[VIDEO] POTRESI NA POLJUDU: Kapetan Hajduka otkrio poražavajuću istinu o Bijelima; ‘Pojedinci bi se trebali zapitati za koji klub igraju’

Hajduk je utakmicu protiv Lookomotive, koja je bila vrlo važna u borbi za drugo mjesto u HNL-u, izgubio rezultatom 3:2, nakon što je do samog kraja prvog poluvremena vodio 2:0.

Bolan poraz

Teško je komentirati susret s Lokomotivom. U njemu smo vidjeli puno dobrih, ali i puno loših strana. U prvom poluvremenu potpuno nadigrali Lokomotivu, a u drugom smo išli linijom manjeg otpora. To nije ništa neviđeno, događalo se i ranije. Dogodilo se i Dinamu da izgubi Ligu prvaka u dvije minute, a i Milanu da u finalu Lige prvaka ispusti 3:0 protiv Liverpoola. Onda je trener Milana bio Ancelotti, s zamislite da je bio Hrvat, on bi onda bio mrtav, gotov kao korak. Fali nama mentalne stabilnosti da bismo ispunili debele slojeve očekivanja”, prokomentirao je Stanić utakmicu s Lokomotivom.

‘Žao mi je što nisam bio pod Tudorovom trenerskom palicom’

Stanić se zatim osvrnuo za svojih šest mjeseci u Hajduku, koji su bili jako turbulentni.

“Ovo je jako čudan period, stvaraju se razni pritisci, ušlo se u krizu rezultata. Ne bježimo od kritika, ali to je sve dio koji je teško staviti na papir. Živimo trenutak koji je izuzetno depresivan. Ako se prepustite emocijama unutar momčadi onda je nesigurnost igrača još veća. Ja pratim medije samo kada su loši trenuci. Vidimo da su mnogi kritičari počeli dovoditi u upitnik znanje i stručnost Igora Tudora. Puno toga mu se etiketira, preispituje se njegovo znanje, bahatost. Slažem se, Igor je tvrdoglav i to toliko da želi izvući maksimum iz ove momčadi. Toliko je tvrdoglav da napravi njegov klub boljim. Jedino što mogu reći o njegovom znanju da mi je žao što se nisam kasnije rodio i što nisam bio pod trenerskom palicom Igora Tudora”, prenosi njegovu izjavu Dalmatinski portal.

PORUKA KOJA LEDI KRV U ŽILAMA OSVANULA NA KUĆI HAJDUKOVOG NAPADAČA: ‘Tribat će ti materi crna marama…’

Nakon poraza od Lokomotive na kući napadača Hajduka Marina Jakoliša osvanuo je jako ružan grafit i ozbiljna prijetnja. To je Stanić prokomentirao na sljedeći način:

“To je jedna ružna gesta, nešto što nema veze s Hajdukom. To nisu vrijednosti ovog kluba. To je jedan izolirani slučaj pokušaj prostitucije onoga za što se mi zalažemo. Žao mi je igrača i njegovih roditelja. Suosjećam s njima, znam što proživljavaju. Kao klub čvrsto stojimo uz njih. Žao mi je što je tako nešto dobilo veliki medijski prostor, i žao mi je roditelja tih klinaca koji su to napisali. Učinit ćemo sve da zaštitimo Marina koji je divno odgojen dječak i na tome čestitam njegovim roditeljima. I meni se svašta govorilo. To je slika i preslika društva u kojem živimo”, zaključio je.

Hajduk je u ovom trenutku petoplasirana momčad 1.HNL, a na drugom mjestu je Lokomotiva s dva boda više. Druga pozicija na kraju sezone donosi kvalifikacije za Ligu prvaka, a osim Hajduka i Lokomotive nju pokušaju ugrabiti i Rijeka te Osijek .