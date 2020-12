Tada se naklonio hrvatskim navijačima te poželio da Kauboji osvoje zlatnu medalju

Legendarni srpski rukometaš i bivši izbornik srpski rukometaš Nenad Peruničić otvorio je dušu u velikom intervjuu za Kurir. Progovorio je on ovim putem i o Hrvatskoj te se prisjetio prve utakmice tadašnje Jugoslavije i Hrvatske poslije rata.

IZBORNIK SRBIJE NAKLONIO SE HRVATSKIM NAVIJAČIMA: ‘Upravo zbog toga želim vam da odete do zlata’

“Duel s Hrvatima na EP 1996. bio je prvi duel poslije rata, bilo koje svije sportske reprezentacije. To je nosilo jednu ogromnu težinu. Nije bilo, niti je moglo biti mržnje prema dojučerašnjim kolegama, samo emocije, njihove i naše. Odigrali smo jako dobro tu utakmicu i na kraju pobijedili rezultatom 27:24. Otišli smo u polufinale, a Hrvati nisu prošli grupu. Tri mjeseca kasnije Hrvati su poslije debakla na EP-u postali olimpijski prvaci. To govori o njihovoj, ali i našoj snazi”; započeo je-

“Tu utakmicu naš narod pamti po prijenosu pokojnog Srđana Kneževića. Bio je poseban čovjek i originalan komentator. Njegova strast, emocija i ljubav prema rukometu, to je bilo nešto nevjerojatno. Taj susret s Hrvatima, prenosio je s nabojem patriotizma i nacionalizma. Iz njega je izlazila ogromna količina emocija. Poslije utakmice dolazimo kod Srđana u sobu, a on plače. Mi smo mislili da plače od sreće. Kad on u tom trenutku meni kaže: ‘Perune, ja sam dobio otkaz! Pitam ga, kako misliš otkaz? A, on govori, zvao me je urednik RTS-a, i rekao zbog načina kako sam prenosio utakmicu Jugoslavije i Hrvatske’.

U tom trenutku sam trgao telefon, nazvao tog urednika, kojeg niti znam, niti mu se sjećam imena. Dobro se sjećam, rekao sam mu: ‘Nikada nijedan rukometni reprezentativac neće davati izjave za RTS i naše utakmice se neće prenositi na RTS-u, ako se Srđan ne vrati na posao.’ Nakon 15 minuta, zvali su Srđana. Utrčao je kod nas u sobu, grlio nas i vikao da su ga vratili na posao”, sjetio se Peruničić. Također osvrnuo se i na izjavu nakon poraza od Hrvatske na prošlom Europskom prvenstvu.

“Ja sam čovjek koji kaže ono što misli, bez obzira na posljedice. Na Europskom prvenstvu prošle godine rekao sam da bih volio da mi Srbi imamo navijače kakve imaju Hrvati. Mene su tada osudili. Zna se dobro što sam mislio. Na utakmici između nas i Hrvata bilo je 4.500 njihovih navijača, a naših stotinjak. Žao mi je što naši ljudi nemaju takvu pripadnost naciji kao oni. Kilometraža između Graza i Beča je ista kao između Zagreba i Graza, otprilike. U Beču živi 250.000 Srba. Eto, to me je zaboljelo, zato sam to rekao. Nisam zamjerio nikome, samo sam iznio svoje opažanje. I svi su me napali zbog toga. Nisam ja balavac, znam što pričam. Svatko tko je dobronamjeran zna što sam mislio. Mi smo negdje izgubili nacionalnu pripadnost i meni to smeta”, poručio je.