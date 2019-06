SRPSKI TAJKUN PRODAJE VICEPRVAKA SLOVENIJE: Talijan postaje novi vlasnik bivšeg Bišćanovog kluba

Talijan se širi po slovenskom nogometu

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane u novu sezonu mogao bi krenuti s novim vlasnikom. Naime, srpski tajkun Milan Mandarić (80) namjerava prodati klub Talijanu Gabrieleu Nardinu za šest milijuna eura.

Nardin je već uključen u slovenski nogomet kao vlasnik niželigaša Jadrana iz Dekana kraj Kopra.

Rok u srpnju

Kako prenosi dnevnik Ekipa SN, Nardin ima rok do 10. srpnja do kada mora platiti prvu ratu od tri milijuna eura, a do konca kolovoza i ostatak novca.

Mandarić je kupio ljubljanski klub u lipnju 2015. godine za četiri milijuna eura od crnogorski biznismena Izeta Rastodera.

Nova Olimpija

Sadašnja Olimpija je inače osnovana 2005. godine i nema nikakve veze sa originalnom, koja je ugašena 2004. kada je bankrotirala.

Informacije o sezonskih vstopnicah za sezono 2019/20. Več na ➡ https://t.co/guG85eyGaN#verjamemvzmaje pic.twitter.com/KK1Q8p5NY4 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) May 31, 2019

Natjecanje je započela u najnižem rangu natjecanja, a do prve lige je dogurala 2009. godine. Olimpija je do sada dva puta bila slovenski prvak (2016, 2018), posljednji put pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Igora Bišćana. Prošle sezone je bila druga.

Milan Mandarić je do sada bio vlasnik belgijskog Charleroia, francuske Nice, te engleskih klubova Portsmouth i Leiceter City.