Srpski nogometni velikani Crvena zvezda i Partizan odmjerit će snage u utorak u finalu tamošnjeg Kupa.

U prvenstvu je Zvezda prvak i i velika 23 bodoa prednosti nad drugoplasiranim Partizanom pa im “crno-bijeli” žele izvratiti u Kupu.

Doboj s vječnim rivalom najavio je vratar Partizana Vladmir Stojković koji je neobičnom porukom pokušao skinuti pritisak sa svojih suigrača.

Ivanović has signed but the good news for Partizan fans doesn't end there…

Vladimir Stojković has signed a new contract until 2022!

Three Turkish clubs had made inquiries to his agent, but Stojke has decided to finish his career at Humska pic.twitter.com/TU4nWbkLes

— Partizan Belgrade 🇬🇧 (@FKPartizanEN) January 22, 2018