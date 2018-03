SRPSKI MMA BORAC KOMENTIRAO MIRKA FILIPOVIĆA: ‘Cro Cop je spremniji od Nelsona i Fedora zajedno’

“Sigurno je da će Mirko ‘proći’ kroz sve njih tamo, jer u njegovim godinama nitko nije spremniji, non-stop trenira, pravi je vojnik”, rekao je Stošić o Filipoviću

CRO COP ODGOVORIO NELSONU: ‘Obrij tu odvratnu bradu i pokaži malo respekta. Prebit ću tvoje bezobrazno dupe’

Darko Stošić jedan je od najboljih MMA boraca u Srbiji, a uskoro bi trebao i debitirati u UFC-u u poluteškoj kategoriji. Nagađa se kako bi u oktogon najpoznatije borilačke organizacije trebao ući 9. lipnja u Chicagu, ali niti on sam još nije siguran u cijelu priču.

‘Mirko je ostao na vrhunskom nivou’

“Ja sam najviše želio da to bude u Chicagu, baš zbog toga smo to i maksimalno forsirali, ali uzalud ako oni to ne odluče, sve je na njima. Podrška bi sigurno bila fenomenalna, ja jedva čekam da do toga dođe”, rekao je Stošić, a prenosi Fight Site.



Također, komentirao je i borbu našeg Mirka Filipovića protiv Roya Nelsona koja bi se trebala održati u svibnju. Inače, Stošić je čest gost Filipovićeve dvorane u Borčecu:

“Sigurno je da će Mirko ‘proći’ kroz sve njih tamo, jer u njegovim godinama nitko nije spremniji, non-stop trenira, pravi je vojnik i sigurno je spremniji i od Nelsona, a i od Fedora zajedno. Mirko je za razliku od svih njih ostao na vrhunskom nivou.”