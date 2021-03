Preskočio je Švicarca i ušao u povijest

Srpski tenisač Novak Đoković od ponedjeljka i službeno igrač koji je proveo najviše vremena na vrhu. On je započeo svoj 311. tjedan na vrhu. Time je preskočio velikog Švicarca Rogera Federera koji je proveo 310 tjedana na prvom mjestu ATP ljestvice.

“Kada sam imao sedam godina postavio sam sebi neke velike ciljeve, zapravo snove, da osvojim Wimbledon i budem broj 1. Znate ovu priču od ranije, ali ja sam u svojoj sobi izradio trofej s Wimbledona, dizao ga i govorio da sam šampion i broj 1. Kada su se ostvarili ti snovi 2011. godine bio sam najsretniji čovjek na svijetu, imao sam sve svoje najbliže članove obitelji i ljude koji su mi dozvolili da živim san uz sebe. Do tog trenutka sam naravno osjećao podršku Srbije, ali nisam razumio koliko je taj uspjeh važan i za ljude u našoj zemlji, koliko je to značajno, sve dok se nisam vratio”, rekao je Đoković u razgovoru za Tanjug.

Slavio s majkom i bratom

“Evo u posljednjih nekoliko dana primam poruke i pozive od ljudi širom zemlje i cijelog svijeta koji suosjećaju da su sudjelovali u tom uspjehu i govore iz one emocije koja se poistovjećuje s onom koju ja doživljavam. To je moj najveći uspjeh, da ovaj ogroman uspjeh podijelim s toliko ljudi, koji nisu samo moja obitelj i okolina, nego i ljudi koje nikada nisam sreo, ljudi koji su se toliko povezali sa mnom da ovaj uspjeh oni i sami osjećaju”, istaknuo je Đoković.

Novak je otkrio i da je prvi zagrljaj zbog rekorda podijelio s majkom i mlađim bratom Đorđem.

“Skoro do ponoći bio sam s majkom i bratom. Oni su bili prvi s kojima sam se zagrlio, naravno čestitala je supruga Jelena, pa drugi brat Marko iz Španjolske. Puno ljudi je slalo čestitke iz cijelog svijeta, neki i ranije zbog vremenske razlike, neki kasnije. Velika zahvalnost na toj podršci, ljubavi koju dobivam. To zajedništvo, ta povezanost je nešto što me i dalje nosi, ulijeva mi snagu i motivaciju i inspiraciju da nastavim dalje”, poručio je Đoković

Svi pišu o tome

Ovaj Đokovićev povijesni rekord odjeknuo je u svim svjetskim medijima. ATP mu je posvetio poseban prilog. U njemu su podsjetili i na njegovu izjavu s počeka karijere.

“Kad sam imao sedam, osam godina već sam govorio da želim biti broj jedan”, podsjetili su.

Je li najveći u povijesti?

Telegraf se također osvrnuo na taj kadar pa navode kako mu je ATP čestitao fotkom njega i Jelene u krevetu. U tekstu su pak izdvojili poruke Rogera Federera i Rafaela Nadala.

“Zaista je nevjerojatno što je Novak uspio napraviti svih ovih godina. Izgradio je put da dođe do vrha”, rekao je među ostalim Federer.

“Mnogo stvari koje radi su nevjerojatne”, kazao je Rafa.

Nakon ovog postignuća jedna od glavnih tema je i ta je li Đoković najveći na svijetu? Završi li karijeru s najvećim brojem osvojenih Grand Slamova nitko neće moći reći da nije. Trenutačno je na brojci od 18 Grand Slamova, Nadal ih ima 19, a Federer 20.