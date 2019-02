SRPSKI MEDIJI O INCIDENTU: ‘Horor u Splitu, ustaše tukle srpske vaterpoliste, skakali u more da bi izvukli žive glave’

Vaterpolisti Crvene Zvezde su prije napada šetali Rivom.

Vaterpolisti Crvene zvezde napadnuti su u subotu psoljepodne na splitskoj Rivi. Policija je potvrdila dae dojavu o napadu dobila u 13.40 sati, kada su petorica mladića napali trojicu igrača Vaterpolo kluba Crvena Zvezda.

INCIDENT U SPLITU, NA RIVI NAPADNUTI VATERPOLISTI CRVENE ZVEZDE: Spašavali se skokom u more; ‘Da nisam skočio ubili bi me’

ZVEZDA OTKAZALA UTAKMICU, PLJUŠTE REAKCIJE IZ SRBIJE: ‘Šokirani smo. Hrvatima se to ovdje nikada nije dogodilo’

Dobro prošao

“Jedan od napadnutih vaterpolista je skočio u more, a dvojica su pobjegla. Do našeg dolaska na mjesto događaja razbježali su se i napadači. Mladiću koji je skočio u more ponudili smo liječničku pomoć, no odbio je. Za sada nema vidljivih ozljeda. Odveli smo ga u hotel i tamo s njim obavili razgovor, te sa ostalom dvojicom koji su uspjeli pobjeći. Paralelno s tim policija traga za počiniteljima i provodi kriminalističko istraživanje”, kazala je za Hinu Željka Radošević iz splitske policije.

Neslužbeno se doznaje da je napad bio iznenadan. Vaterpolisti Crvene Zvezde su prije napada šetali Rivom i izgleda kako je lokalnim mladićima zasmetalo to što su svi bili odjeveni u majice svog kluba.

Na ovaj indident burno su reagirali srbijanski mediji.