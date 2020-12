SRPSKE RUKOMETAŠICE ISPALE S EUROPSKOG PRVENSTVA: Nizozemke svladale Mađarsku i plasirale se u drugi krug

Rukometašice Nizozemske pobijedile su Mađarsku sa 28-24 u zadnjoj utakmici skupine C i tako su se, uz Hrvatice i Mađarice plasirale u drugu fazu natjecanja na Europskom prvenstvu u Danskoj, a otpala je reprezentacija Srbija koju je večeras pobijedila Hrvatska sa 25-24.

ČUDESNE HRVATICE NAKON OGROMNE DRAME POBIJEDILE SRBIJU: U drugi krug idu s maksimalnim učinkom

Aktualne svjetske prvakinje su do pobjede nad Mađarskom stigle nakon što su gubile u prvom poluvremenu i zaostajale za četiri pogotka (10-14). Iako su Mađarice na kraju osvojile drugo mjesto u skupini C, iza Hrvatske koja je završila natjecanje s tri pobjede, Nizozemke su u drugu fazu natjecanja prenijele dva boda zbog večerašnje pobjede.

[VIDEO] LUDO SLAVLJE NAKON VELIKE POBJEDE PROTIV SRBIJE: Pogledajte što su pjevale naše rukometašice u autobusu

RESULT: @HRStwitt 🇷🇸 take maximum points to the main round after beating @rssrbije 🇷🇸 25:24 in a battle that went right to the buzzer. Serbia now have to wait for the outcome of the final group C match to discover their fate!#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/gtaFYqPia9

— EHF EURO (@EHFEURO) December 8, 2020