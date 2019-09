SRPSKE ODBOJKAŠICE OBRANILE EUROPSKI NASLOV: U sjajnom finalu u Ankari srušile domaće uzdanice i došle do treće velike titule u nizu

Ruske odbojkašice i dalje su rekorderke sa 19 europskih naslova

Odbojkašice Srbije obranile su naslov prvakinja Europe nakon što su u sjajnom finalu u Ankari pred 13.000 gledatelja pobijedile reprezentaciju Turske sa 3-2 (21-25, 25-21, 25-21, 22-25, 15-13).

Srpskim odbojkašicama to je treća velika titula u nizu nakon što su 2017. bile europske prvakinje, a godinu nakon toga i svjetske prvakinje. Igrale su i finale olimpijskih igara u Rio de Janeiru 2016. u kojem su izgubile od Kine.

Bilo je to sjajno finale u kojem je Srbija vodila 2-1 u setovima, a u četvrtom setu imala 21-19, no turske odbojkašice su gotovo u transu okrenule rezultat i izborile peti set. U odlučujućem setu Turska je imala 7-4 i 9-6, no Srbija je serijom 5-0 stigla do prednosti 11-9. Turska je izjednačila na 11-11, pa 12-12, ali nije izdržala i odabranice Zorana Terzića na koncu su peti set dobile rezultatom 15-13.

Turkinje izjednačile najveći uspjeh

Srbiju su do ukupno treće europske krune (2011, 2017, 2019) predvodile Tijana Bošković sa 23 i Brankica Mihajlović sa 22 osvojena poena. Kod Turske najbolja je bila Meryem Boz sa 16 osvojenih poena.

Turske odbojkašice su ovim rezultatom izjednačile svoj najveći uspjeh, druge su bile i 2003. godine kada su u finalu izgubile od Poljske. Podsjetimo, Turska je u osmini finala pobijedila Hrvatsku sa 3-2.

U susretu za treće mjesto Italija je pobijedila Poljsku sa 3-0 (25-23, 25-20, 26-24).

Ruske odbojkašice i dalje su rekorderke sa 19 europskih naslova, Srbija ima tri, a po dva puta su naslov prvakinja Europe osvajale Poljakinje, Njemice i Talijanke.