SRPSKA ZVIJEZDA UPALA U PROBLEME ZBOG KALINIĆA: ‘Zasuli su me uvredama, a samo dva klika su bila dovoljna da otkriju istinu’

Požalio se na neugodnu situaciju koju je doživio ljetos.

Srpski košarkaš Nikola Kalinić otkrio je za službene stranice Eurolige kako se našao na udaru hrvatskih navijača jer nosi isto ime kao i bivši napadač Vatrenih. Do toga je došlo nakon što je Kalinić napustio reprezentativni kamp u Rusiji poslije sukoba s izbornikom Zlatkom Dalićem.

To je bio motiv zbog kojeg je iznio mišljenje o današnjoj tehnologiji i društvenim mrežama.

Stvari izmakle kontroli

“Svi su me na Twitteru počeli vrijeđati misleći da sam on. U početku mi nije bilo jasno što se događa jer nisam veliki nogometni fan. Pomislio sam: ‘Ok, možda sam rekao nešto krivo, ali ne zaslužujem te sve loše riječi’. Onda, kada sam im odgovorio da nisam taj za kojeg misle nazvali su me lažovom. Ok, bilo je ludo i zato želim razgovarati o društvenim mrežama. Stvari su izmakle kontroli, a dva su klika mišem dovoljna da postoji drugi Nikola Kalinić koji je košarkaš. Međutim, lakše je komentirati nego provjeriti”, napisao je košarkaš Fenerbahčea u svom blogu na službenoj stranici Eurolige.

“Pomalo je tužno to što imamo toliko moći u našim rukama. S nekoliko klikova imate pristup cjelokupnom svjetskom znanju, na vašem mobitelu, a mi ga koristimo kako bi provjeravali sportske rezultate i gledali reality emisije. Na pamet mi padaju svi oni znanstvenici koji su mogli o tome samo sanjati. Došli bi do još većih otkrića. Možete li zamisliti što bi sve postigli Tesla ili Einstein da im je znanje bilo tako lako dostupno? A mi to koristimo da bi gledali zabavne snimke i snimali selfije”, poručio je Kalinić.