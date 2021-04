SRPSKA NBA ZVIJEZDA O MASAKRU U COLORADU: Jokić u nevjerici – ‘Jedna žrtva bio je Srbin. Kako je moguće da se nešto takvo dogodi’

Jokić je nakon pobjede protiv Orlanda, gdje je bio najbolji igrač, otvorio medijsku konferenciju upravo komentarom na masakr u Coloradu

U ponedjeljak, u gradu Boulderu, u američkoj saveznoj državi Colorado, dogodio se masovni pokolj i to čak drugi u samo tjedan dana u SAD-u. U Coloradu je stradalo desetero ljudi, a ovaj užasan događaj komentirao je i srpski košarkaš, igrač Denver Nuggetsa, Nikola Jokić.

Jokić je nakon pobjede protiv Orlanda, gdje je bio najbolji igrač, otvorio medijsku konferenciju upravo komentarom na masakr u Coloradu, u kojem je život izgubio i jedan čovjek srpske nacionalnosti.

“Velika tragedija. Takve se stvari nažalost događaju u svijetu. Nama preostaje jedino da budemo mislima uz obitelji žrtava. Jedna od žrtava je bio Srbin. To su stvari koje nitko ne želi, nitko ne želi biti dio toga i nitko ne želi da se one dogode. Kad se to dogodi, osjećate se čudno i morate se zapitati kako je moguće da netko može napraviti nešto tako”, kazao je najbolji srpski košarkaš.