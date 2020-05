SRPSKA LEGENDA PODIVLJALA KAD JE VIDJELA ŠTO PIŠU O NJEMU: ‘Ovo je prava istina o ‘napadu’ Grobara na mene’

Grobari su mu navodno kratko raspravili što su imali i udarili mu nekoliko šamara

Trener beogradskog Partizana, Savo Miloševića, navodno je fizički je napadnut prije mjesec dana u klupskom restoranu stadiona u Humskoj. Objavio je to srpski Blic. Prema njihovim tvrdnjama, Miloševića je napala skupina Grobara, navijača Partizana, jer nije prisustvovao sastanku s navijačima koji je bio dogovoren za dan ranije. Milošević je, pišu, došao u restoran nekoliko dana kasnije, a za stolom pored njega sjedilo je nekoliko viđenijih navijača Partizana.

TRENER PARTIZANA IMA NAJOPASNIJI POSAO: Grobari istukli Savu Miloševića u restoranu. Razlog je zaista bizaran

Grobari su zatim prišli Miloševiću, kratko raspravili što su imali i udarili mu nekoliko šamara, prenosi Blic.

Nakon što je ova priša izašla u javnost, odlučio je reagirati sam Milošević. Na presici za novinare odbacio je ove tvrdnje.

“Ta priča traje već mjesec i pol dana i ja sam se trudio ne pričati o budalaštinama i izmišljotinama. Nemam se vremena baviti tim stvarima. Doveden sam praktično u situaciju da ne mogu ne reagirati. Pošto su ti ljudi inzistirali do kraja kako bi izazvali moju reakciju, to će i dobiti. Nisam pogođen s ničim. Svatko tko je htio provjeriti u kakvom sam stanju mogao je to napraviti. Jasno je da je ovo smišljena priča par dana prije početak prvenstva kako bi se destabilizirali i klub i ja i navijači. Mislim da je to instruirano. Neke medije ne mogu svrstati u novinare. Te ljude ne mogu svrstati u novinare. To je običan ljudski šljam koji radi osobnih interesa gaze po drugima. Mene to nije poremetilo, ali sam morao djeci objašnjavati što se događa. Pretpostavljam da rade za one koji im naređuju. Poruka je da se bave sobom. Nemam strah od njih, niti su me poremetili. Ja radim tako. Ovo je meni poruka da oni koji su ovo sve organizirali žele pokazati moć da mogu sve. Ali ja vidim njihovu slabost i strah od Partizana koji je stabilan i koji je jak i dobro radi. Eto toliko”, poručio je Savo Milošević na konferenciji za novinare.