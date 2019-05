SRNA SE PRISJETIO JEDNOG OD NAJLJEPŠIH DANA U KARIJERI: ‘Sjećanja od prije deset godina još uvijek su mi pred očima’

View this post on Instagram

20 мая – большой день в истории украинского клуба «Шахтер» Донецк! 10 лет назад мы выиграли Кубок УЕФА! События того матча в Стамбуле до сих пор стоят перед глазами! Это были незабываемые моменты для меня, для команды и для миллионов болельщиков! Всегда буду испытывать чувство гордости и счастье от проделанной работы и от результата! Поздравляю всех болельщиков, Президента, тренеров и команду! «Шахтер» – великий клуб, клуб чемпионов и я уверен в музее команды будет ещё не один европейский трофей! 🏆❤⚒