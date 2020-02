Dvije reprezentacije mogle bi se sastati ovog ljeta na Europskom prvenstvu

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna dao je zanimljiv intervju za srpski Kurir.

“Iskren, otvoren, dobronamjeran… Tako bi ukratko mogao da se opiše Darijo Srna. Susret reportera Kurira i nekadašnjeg kapetana nogometne reprezentacije Hrvatske u Beleku bio je srdačan. A otuda i ovaj intervju”. Tim je riječima najavljen razgovor sa srnom, a onda su krenula pitanja.

O odnosu sa srpskim nogometašima

“Uvijek sam bio u dobrim odnosima sa srpskim nogometašima. Vidjeli ste, bio sam s bratom Lalom, Duki je bio u Partizanu, Deki u Zvezdi”, rekao je Srna i potom otkrio koji su mu srpski nogometaši zadali najviše glavobolje na travnjaku.

“Deki Stanković, Aleksandar Kolarov… Najviše Kolarov, s njim sam imao najviše duela, stalno smo išli jedan na drugog. On je lijevi, ja desni bek”, kazao je pa se osvrnuo na reprezentaciju Srbije.

“Puno mogu govoriti o njoj. Individualno je među deset u Europi, ali očito nešto ne štima. Nemate podršku s tribina kao Hrvatska. Ne znam što tu nedostaje. Nisam u vašoj svlačionici. Bio sam 11 godina kapetan Hrvatske. To je takvo zajedništvo….Tu nemaš prostora da se opustiš”, rekao je i poručio da misli kako Srbija može preko Norveške do eura.

“Srbija ima ozbiljnu ekipu. Individualno, vi prolazite Norvešku i onu drugu utakmicu bez problema. Sad… Ako se sve poklopi, a nadam se da hoće, volio bih da prođe Srbija i da igra s Hrvatskom na Europskom prvenstvu. To će opet biti jedan veliki događaj koji će gledati cijeli svijet i ljudi će uživati u tome. Daj bože da bude na Wembelyju ili u Škotskoj. Idemo dalje! Nogomet je najvažniji sport na svijetu. Idemo igrati nogomet! Srbiji želim sve najbolje”, kazao je.

Međusobne utakmice

Progovorio je potom i o utakmicama Srbije i Hrvatske i moraju li nositi toliki naboj.

“Igrao sam dva puta protiv Srbije i nikakvih tenzija nije bilo. Većina tih momaka su moji prijatelji. Kad smo igrali brat Kolarov i ostali, potukli bismo se na terenu, ali poslije toga otišli bi popiti ponešto i na muziku (smijeh). Jebiga! U sportu nema mjesta politici. Mi se između sebe dobro poznajemo. Kad sam igrao protiv Modrića, znao sam ga dobro udariti, a ne nekoga drugog. Za vrijeme utakmice nikoga ne poznajem”, rekao je. Na konstataciju novinara da među Vatrenima nema taštine iako igraju za Real, Barcelonu, Liverpool rekao je sjedeće.

“Nema toga kod nas. Ako je netko višak, ako se ne uklapa, on je odmah aut! Kod nas nema izlazaka, zna se kad to može i kako. Kapetan je tu najvažniji”, kazao je i dodao kako nije sve do trenera.

“Trener se mijenjao u hrvatskoj reprezentaciji, a kostur tima je uvijek ostajao. Kad sam ja bio kapetan, iza sebe sam imao igrače koji su me branili, ali i za koje bih poginuo. To su Modrić, Rakitić, Ćorluka i Mandžukić. Nas petorica kad se skupimo, nema dalje. Ja sam bio dio te obitelji.. Ne mogu reći da je uvijek bilo bajno i sjajno, ali se znao red i disciplina. Trener je uvijek bio respekiran, ali tu grupu nitko nije mogao da sruši. Nikad”, završio je.