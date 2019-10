SRNA NAKON DINAMA POJASNIO NEKE STVARI: ‘Nitko na svijetu nije u sličnoj situaciji. Znate li što mi prolazimo svakog tjedna?’

Od početka rata svoje domaće utakmice igraju u Harkivu, a sjedište kluba je u Kijevu

“Možemo biti sretni što je završilo 2-2”, izjavio je pomoćni trener Šahtara i bivši kapetan hrvatske reprezentacije Darijo Srna za televizijski program PlanetSport nakon što je njegova momčad u Harkivu osvojila samo bod.

“Kad smo poveli, ne znam zašto smo se povukli. Dinamo je to iskoristio. To je odlična momčad, nisu slučajno pobijedili Atalantu. Mi smo svoju igru počeli igrati tek kad je Dinamo poveo, što nam nije prvi put. Morat ćemo dobro analizirati ovu utakmicu. Znam što nas čeka u Maksimiru. Dinamo će tamo navaliti, nosit će ga navijači. Mi moramo pokazati kakav je pravi Šahtar, jer ovo danas to nije bio”, izjavio je Srna.

Preselili zbog rata

Dan poslije utakmice pak progovorio je o specifičnoj situaciji u kojoj se nalazi njegov klub.

“16. svibnja 2014. počelo je bombardiranje zračne luke u Donjecku. Međutim, Šahtar će uvijek postojati. Naš predsjednik voli klub i grad. Napuštanje našeg grada bio nam je najteži period u povijesti kluba”, kazao je Srna i nastavio.

“Uvjeren sam da smo jedini klub koji egzistira u ovakvim uvjetima i postiže visoke rezultate. Svaki put kada igramo doma moramo letjeti natrag u Kijev. Događa se da letimo šest puta tjedno. Teško je zamisliti kako postižemo takve rezultate u ovoj situaciji. No, ono što nas ne ubije, čini nas snažnijim, zar ne?”, poručio je Srna.