SRNA JE UPRAVO OBJAVIO STATUS KOJI DIRA RAVNO U SRCE: Njegove emotivne riječi najbolje govori o kakvoj je ljudini riječ

Hvala vam svima što ste mi kroz ovih 19 godina profesionalnog igranja pomogli da ostvarim sve svoje dječačke snove. S ponosom mogu kazati, sada kad je zastor konačno i spušten, da je ostalo jako malo toga što nisam uspio proživjeti i ostvariti kao nogometaš. To je velika zasluga svih vas na koje se ovo odnosi, u prvom redu mojih Roditelja, moje Supruge, Djece, Braće i prijatelja od naranije mladosti pa do danas… Ono veliko i posebno nogometno hvala ide svim mojim predsjednicima, trenerima i suigračima, svim klupskim i reprezentativnim stožerima i brojnim sportskim djelatnicima sa ove i suprotne strane, svaki je na svoj način utkao dio sebe u ovu moju priču, toga sam svjestan i to ne mogu i neću zaboraviti! Na kraju posebna zahvala ide navijačima u Ukrajini, mojoj Hrvatskoj, Italiji i diljem svijeta zbog kojih nikad nisam ima pravo na najmanji popust. Igrao sam i vodio se srcem, uvijek do kraja, bez najmanje kalkulacije i zadrške, najbolje i najjače što sam u tom momentu mogao, a to je njihova zasluga. Bilo je uspona i padova, velikih pobjeda i bolnih poraza, ali oni su uvijek bili tu. Voljeli su me, kao i ja njih. To nema cijene. Emocije su snažne u ovakvim trenucima. Ne osjećam tugu, nego ponos i poštovanje prema svemu proživljenom i učinjenom. Zbog svih vas, zbog svega što je bilo, ne bi mijenjao ništa, ponovo bi prošao isti put i trudio se dati najbolje od sebe. Došlo je vrijeme za neka nova poglavlja i nove izazove. Nogomet mi je dao toliko toga da mu nikada neću moći dovoljno vratiti i zahvaliti. Ali dat ću sve što mogu i što imam, kao i uvijek, a vjerujem da mogu puno, i znam da nema prepreke koju neću moći preskočiti. Još jednom vam svima hvala i vidimo se. Počeo je moj drugi nogometni život! Počelo je drugo poluvrijeme! Volim vas❤️