SREĆA BRAĆE SINKOVIĆ, POZNATO KAD ĆE BITI EUROPSKO PRVENSTVO: ‘Život nam se vraća u normalu’

Natjecanje se nije moglo odžati u originalnom terminu zbog pandemije koronavirusa

Međunarodna veslačka federacija (FISA), Europski veslački odbor (ERB) i Organizacijski odbor natjecanja donijeli su odluku da se Europsko prvenstvo u veslanju održi od 9. do 11. listopada ove godine u poljskom Poznanu.

EP se prvotno trebalo održati od 5. do 7. lipnja, međutim natjecanje je odgođeno zbog pandemije koronavirusa.

‘Imamo datum za koji se možemo pripremati’

Nakon savjetovanja s ključnim dionicima, uključujući i ankete s federacijama članicama, donijeta je odluka o novom terminu.

“Napokon su donijeli odluku za Europsko prvenstvo i nakon dugo vremena, otkad su svi događaji otkazani imamo neki datum za koji se možemo pripremati pa nam se u tom smislu život vraća u normalu,” kazao je Valent Sinković.

“Sad ćemo napraviti plan i program s trenerom Bralićem da se pripremimo za to EP i mislim da će nam to jako dobro doći jer ćemo imati za nešto trenirati cijelo ljeto što će nam u konačnici pomoći i za Olimpijske igre. Sada s nestrpljenjem čekamo da krenemo na vodu i nadamo se da ćemo uskoro moći veslati,” dodao je.

Konačna odluka 31. srpnja

Njegov brat Martin je kazao kako su strahovali kako će ove sezone ostati bez ijednog velikog natjecanja.

“Bojali smo se da bi ove sezone mogli ostati bez ijednog velikog natjecanja, ali imat ćemo EP i to nas jako veseli. Do sada smo trenirali jako dobro, održavali smo formu, nismo znali za što se spremamo, sada barem to znamo,” rekao je Martin dodavši: “Jedva se čekamo vratiti na vodu, nadamo se kroz par dana da ćemo dobiti odobrenje i da ćemo se vratiti na Jarun. Želja je krenuti veslati, raditi kilometre za EP i tamo se pokazati u najboljem svjetlu.”

Europski veslački odbor i Organizacijski odbor odredili su 31. srpnja 2020. kao rok za konačnu odluku o natjecanju. Također, će u suradnji s Međunarodnom veslačkom organizacijom nastaviti pratiti najnovije informacije i smjernice Svjetske zdravstvene organizacije i odgovarajućih državnih tijela.