SREBRNI VATRENI VRAĆA SE NA MAKSIMIR I TO POTPUNO BESPLATNO? Ukrajinci otkrili senzacionalne vijesti

Tridesetjednogodišnji hrvatski branič Josip Pivarić od 2017. godine igra za ukrajinski Dynamo iz Kijeva, u koji je stigao iz zagrebačkog Dinama, a sada su se pojavile informacije da bi se on od sljedeće sezone mogao vratiti na Maksimir.

Objavio je to ukrajinski meta-ratings.com.ua/ koji tvrdi da će se Pivarić vratiti u prvaka Hrvatske 1. srpnja, nakon što mu istekne ugovor s Dynamo Kijevom.

Meta-ratings piše da se Pivarić već odlučio za povratak u klub u kojem je ponikao i čiji je bio član sve do odlaska u Kijev.

Također, navodi se, do kraja ove sezone će Pivarić biti na raspolaganju ukrajinskom klubu koji se nalazi na drugom mjestu tamošnje Premier lige. Prvi Šahtar mu bježi velikih 16 bodova.

Hrvatski napadač imao je velikih problema s ozljedama u protekle dvije godine, bio na operaciji koljena i borio se s povredom lista, no sve je to sada iza njega i vratio se u natjecateljsku formu. Ukupno je za Dynamo u tri sezone odigrao 46 utakmica u svim natjecanjima.

🔥 Excellent news as #Croatia full-back Josip Pivarić is back after a serious knee injury, scoring in a @DynamoKyiv friendly victory over FC Zirl (5:0)! 💪 #BeProud #Family #Vatreni pic.twitter.com/D9VC1ugLY9

— HNS (@HNS_CFF) July 10, 2019