SREBRNI VATRENI PROKOMENTIRAO GLASINE DA KARIJERU NASTAVLJA U DINAMU: Rekao je kakva je točno situacija

Nakon što je u petak ujutro ukrajinski medij meta-ratings objavio da će se hrvatski nogometaš Josip Pivarić vratiti iz Dynamo Kijeva u zagrebački Dinamo 1. srpnja, nakon što mu istekne ugovor s ukrajinskim klubom, nogometaš je prokomentirao te glasine.

SREBRNI VATRENI VRAĆA SE NA MAKSIMIR I TO POTPUNO BESPLATNO? Ukrajinci otkrili senzacionalne vijesti

Meta-ratings je objavio da se Pivarić već odlučio za povratak u klub u kojem je ponikao i čiji je bio član sve do odlaska u Kijev, a sada je on rekao kakva je točno situacija.

“Ne mogu kazati niti ‘da’, niti ‘ne’. Iz jednostavnog razloga što se bi se za moj povratak trebali ispuniti neki preduvjeti. A prvi jest; kontakt s zagrebačkim Dinamom. Ja dosada nisam s nikime razgovarao, tako da je ova vijest koja je objavljena u ukrajinskim medijima čista špekulacija”, rekao je Pivarić za Sportske novosti i nastavio:

“Prvo moram razgovarati s ljudima iz svog kluba. Moram vidjeti gdje smo svi skupa u cijeloj priči. Situacija s pandemijom je neobična. Prije svakog kola se ne zna, igra li se ili ne. Broj zaraženih je sad nešto veći, samo se o tome priča. Klubovi samo gledaju hoće li ili neće završiti sezonu, kako će je završiti. Pa će tek onda razmišljati o sljedećoj.”

Rekao je da, iako ničeg konkretnog nije bilo, ne odbacuje povratak u klub u kojem je ponikao i čiji je član bio do 2017. godine.

“Sve je moguće. Ne znam zašto bi bilo nemoguće da se vratim? No velim, prvo treba doći do kontakata, razgovora, a onda o tome možemo pričati. Ovako sve ostaje samo kao čista špekulacija. nagađanje. Samnom nitko o tome nije razgovarao. Zato bi u ovom trenutku bilo bezveze da o mom povratku u Maksimir bilo što govorim”, zaključio je.

Hrvatski branič imao je velikih problema s ozljedama u protekle dvije godine, bio na operaciji koljena i borio se s povredom lista, no sve je to sada iza njega i vratio se u natjecateljsku formu. Ukupno je za Dynamo u tri sezone odigrao 46 utakmica u svim natjecanjima.

🔥 Excellent news as #Croatia full-back Josip Pivarić is back after a serious knee injury, scoring in a @DynamoKyiv friendly victory over FC Zirl (5:0)! 💪 #BeProud #Family #Vatreni pic.twitter.com/D9VC1ugLY9

— HNS (@HNS_CFF) July 10, 2019