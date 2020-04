View this post on Instagram

Sve mi ovo nedostaje – utakmice, navijači, uzbuđenje, treninzi i natjecanje 😔 Više od svega, nedostaje mi ovaj osjećaj zajedništva u dresu Hrvatske 🇭🇷 ili Bešiktaša🦅, kada znamo da ne igramo za sebe već za svoje suigrače i sve one koji nas strastveno podržavaju. No, sada trebamo strpljenja, pameti i odgovornosti, pa ćemo se vratiti nogometu i još više cijeniti što možemo u njemu uživati. Čuvajte se! 💪🏼 #ostanidoma⁣ ⁣ Maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanı ve yarışmayı… ⁣ Bunların hepsini çok özledim.😔 Her şeyden çok da @hns_cff 🇭🇷 ve @besiktas 🦅 formalarını giydiğimde, sadece kendimiz için değil takım arkadaşlarımız ve tutkulu taraftarlarımız için de oynadığımızda yaşadığım birliktelik duygusunu özledim. Fakat sabırlı ve akıllı olalım, sorumlu davranalım. Emin olun ki yeniden futbolun keyfini çıkaracağımız günler gelecek. Hepiniz kendinize iyi bakın!⁣ 💪🏼 #evdekal⁣ ⁣ I miss all of this – games, fans, excitement, practice and competition 😔More than anything, I miss this feeling of togetherness when I wear @hns_cff 🇭🇷 or @besiktas 🦅 shirt, when we are not playing for ourselves but for our teammates and every passionate supporter. But, let's be patient, smart and responsible, and we'll get back to enjoying football. Take care everybody! 💪🏼 #stayhome