SREBRNI VATRENI MOGAO BI NASTAVITI KARIJERU U SPLITU: ‘Sve je opcija, zašto bih isključio dolazak u Hajduk?’

Hrvatski nogometaš Ivan Strinić bio je član momčadi Vatrenih koja je 2018. osvojila srebro na Svjetskom prenstvu u Rusijije i on je bez ugovora od kraja osmog mjeseca prošle godine. Svoju posljednju utakmicu odigrao je za Milan kojeg je morao napustiti zbog problema sa srcem. Nedavno objavio kako je spreman ponovo zaigrati nogomet te da sluša samo ozbiljne ponude.

Sada je dap intervju za Sportske novosti u kojemu je progovorio o trenutnoj situaciji te rekao da ne isključuje povratak u svoj bivši klub, splitski Hajduk.

“Bilo je opcija, ne mogu reći da nije, ali nisam htio uzeti klub tek toliko da imam angažman. Htio sam svoju razinu. Da, imam neke želje, imam nivo koji želim”, rekao je Strinić te prokomentirao mogućnost dolaska u Hajduk, klub čiji je dres nosio od 2008. do 2011. godine.

“Sve je opcija, zašto bih isključio Hajduk? Primarno bih volio još dvije-tri godine odigrati u Europi, to mi se ipak čini realnijim nego Hajduk, jer moj bivši klub ima mlade igrače na poziciji lijevog beka, odnosno bočnog kako igra Tudor”, rekao je te se osvrnuo na glasine koje su se pojavile prošlog ljeta da će se tada vratiti u splitski klub:

“Ništa nije bilo. Baš ništa. Nije bilo kontakta s Hajdukom, zato nemam što kazati, jer istina je da sam imao neke druge ambicije. Najvažnije mi je bilo riješiti status s Milanom. Imao sam još dvije godine ugovora, mogao sam čekati, ali čemu čekati kada se osjećam sposobnim igrati. Osjetio sam da neću dobiti šansu pokraj Švicarca Rodrigueza i zato sam inzistirao na odlasku.”

Strinić je bio u omladinskom pogonu Hajduka i ne čudi njegova želja da završi karijeru u klubu s Poljuda.

“Onaj tko je igrao u Hajduku, razmišlja uvijek o tome, ali isto tako znam kakva je obveza, na kojem nivou moraš biti. Treba se sve poklopiti, da je prava momčad, da je kvalitetna ambicija. Čudesnu momčad imali smo 2008./09. Da smo prošli Žilinu, bilo bi sve drukčije. Godinu poslije smo se posložili, igrali Europsku ligu. Iz Hajduka sam došao do reprezentacije, i to sam odmah ušao u prvu postavu Vatrenih. Nije lako iz HNL-a upasti u reprezentaciju, ali prava momčad uvijek izgura beka na površinu. Što bi Robertson da mu Mane ne pomaže. Da si najbolji na svijetu, ništa ne možeš kada dvojica krenu na tebe.

Strinić ne krije da bi htio ponovno igrati za reprezentaciju, iz čijeg se kadra zbog novonastale situacije poprilično udaljio.

