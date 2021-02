SRĐAN ĐOKOVIĆ ŽESTOKO SE OBRAČUNAO S NOVAKOVIM KRITIČARIMA: ‘Svijet će to morati prihvatiti. A dolazi iz Srbije’

Najbolji svjetski tenisač osvojio naslov pobjednika Australian Opena pobijedivši u finalu odigranom pred gotovo punim tribinama Rod Laver Arene Rusa Danila Medvjedeva (ATP – 4.) sa 7-5, 6-2, 6-2 za jedan sat i 53 minute

Srđan Đoković osvrnuo na veliki uspjeh svog sina Novaka, koji je došao do devetog trofeja na Australian Openu, a ukupno 18. na Grand Slam turnirima.

“Ovo je dokaz da ništa nije nemoguće, ispričao sam više puta tu priču, ali ću je ponoviti. Odgajali smo Novaka u najtežem periodu u Srbiji, kada je bilo bombardiranje, živjeli smo njegov život 15 godina i na kraju se isplatilo, jer je on vrijedan, predstavnik svog naroda u svijetu, patriot i najbolji sportaš uvjerljivo na svijetu. Četiri je puta proglašavan u posljednjih deset godina za najboljeg sportaša. Dolazi iz Srbije, namučene bombardiranjem i sankcijama…”, počeo Srđan razgovor u jutarnjem programu Hepi TV., koji se zatim nadovezao na opaske Milomira Marića da zapadni svijet želi Novaka spriječiti kako bi postao najbolji svih vremena.

Najbolji u povijesti

“Oni moraju shvatiti da je Novak najbolji tenisač svih vremena i morat će to prihvatiti, jer je to fakat, a dolazi iz Srbije. Mislim da je Novak rezultatima, svojim ponašanjem, odnosom prema svakome, pokazao da mi nismo najgori na svijetu, da smo dio velike civilizacije, on je član svake normalne porodice u ovoj zemlji, a takvih je sigurno 97 posto, onih 2-3 posto, pod znacima navoda “kozmopolit” isfrustriranih, prozapadno orijentiranih, njima se niti ne obraćam”, poručio je i kazao kako Novak teško podnosi nepravdu i napade na njega.

“Teško podnosi, naravno. Pa kako kad sve radi suprotno i ne daje povoda nikome da se tako ponaša prema njemu, ali to je jednostavno tako. Tako se ponašaju i prema nama kao zemlji, tako i prema njemu kao pojedincu. Evo i sada ova užasna priča, o ovom filmu Gage Antonijevića (Dara iz Jasenovca) pokazuje kako mi imamo strašno problema sa svim i svačim, i svako od tih ljudi oko nas ima neki problem s nama. Zašto je to tako, ne znam, vjerojatno zato što nikoga nismo napadali i samo smo se branili”, kazao je te se prijetio ponude od prije 15-ak godina kada je imao ponudu da igra za Veliku Britaniju.

Svi ga vole

“Oni su htjeli spojiti Novaka i Murraya, ali u razgovoru s našom djecom, apsolutno nitko nije bio za to da odemo iz Srbije i promijenimo naše državljanstvo. Mi smo Srbi, pravoslavci, vjerujemo u našeg Boga, svetog Vasilija Ostroškog i sve ono što on predstavlja”, kazao je.

“Novaka vole ga svi normalni ljudi u svetu. Jeste se zapitali zašto najbolje igra u Kini? Tamo osjeća ljubav, pravu ljubav, oni ga tamo stvarno vole. On je rekao tata, Bata Živojinović i ja smo najpoznatiji ljudi u Kini. Tamo ga vole bez zadrške, ono što na zapadu nije doživio, niti će doživjeti. Oni misle da samo oni postoje, ali oni su samo jedna petina svijeta. Kina, Indija, Rusija, Brazil, Afrika, on je svuda božanstvo”, rekao je Srđan i dodao kako uskoro očekuje rušenje Grand Slam rekorda.

“U idućih godinu, godinu i pol dana, bit će najbolji u svim statističkim parametrima. I kada ode u mirovinu vrlo brzo, što god će raditi, čime god se bude bavio, bit će isto toliko uspješan kao i u tenisu. On je srpsko zlato koje će se tek brusiti. On je poslan od Boga ljudi, u najgore vrijeme za srpski narod i Srbiju, jer je pokazao da smo mi normalan narod, da nismo ubojice i divljaci, ne smijem ni reći ono što sve znam, od koga su svih potekli i gdje je sve Srbija bila i izlazila, jer to bože moj, moraš šutjeti da ne bi izazvao bijes tamo nekih stručnjaka koji prekrajanjem povijesti sebi daju za pravo da se ponašaju tako kako se ponašaju prema Srbiji”, završio je.